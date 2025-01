Itt vannak Orbán Viktor legújabb bejelentései - élőben a kormányfői rádióinterjú

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, dolgozik a BM a fenyegetések ügyében. Magam is bizonytalan vagyok a nyomozás kimenetelét illetően - tette hozzá. Az események mutatják, hogy az állam a helyén van a rendkívüli helyzetekben is, és jól vizsgázott. Szólt arról is, hogy a környező országokban is történtek hasonló fenyegetések, és ott sem sikerült elfogni az elkövetőket.

Addig menjenek a nyomozók, amíg meg nem találják az elkövetőket.

Fel kell készülni arra, hogy egy bolond százat csinál - mondta.