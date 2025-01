Orbán Viktor: Benne van a magyar növekedésben Trump győzelme - videó

A magyar gazdasági növekedésben már benne van Trump győzelme - idézett a péntek reggeli rádióinterjújából Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán.

A magyar gazdaságpolitika faktora, hogy az emberek elhiggyék, olyan helyzetben vagyunk, amikor lehet valamit csinálni és áttörik a cinizmust - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő hozzátette: cinizmus és gúnyolódás van azzal kapcsolatban, hogy hazánkban egymillió forintos legyen az átlagfizetés, azonban nagyon sok pénz és energia van a magyar gazdaságban, és ezt is sikerül majd elérni. Közölte, a nemzeti konzultációnak sikerült áttörni a cinizmus falát, ha pedig sikerül mozgásba hozni az embereknél lévő pénzeket, akkor fantasztikus évet tudunk csinálni. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy most megkaptuk a garanciákat energiaellátásunkkal kapcsolatban, és benne is felmerült, hogy be fogják-e tartani ezeket a garanciákat, de a szankciókról félévente kell dönteni, és ha nem tartja be a Bizottság ezt a megállapodást, akkor a szankcióknak vége lesz.