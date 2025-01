Világpolitikai kristálygömb 2025-re: Lesz-e béke Ukrajnában?

A jogos kétségek és kérdések ellenére mégis döntő lehet az európai igazodás, amelyet pusztán már Trump megválasztása hozott. Az európai politikusok jelentős része – kivételekkel és árnyalatokkal, sokan kénytelen-kelletlen persze – retorikát váltott és immár a háború lezárásának a mikéntjéről beszélnek. A diplomáciában a vita keretének meghatározása félig eldönti a meccset, márpedig a megválasztott amerikai elnök lényegében már a hivatalba lépését megelőzően megszabta az új keretet. Erősíti ezt a tendenciát az európai közvélemény elfordulása Ukrajna feltétel nélküli támogatásától: figyelemreméltó, hogy egy legutóbbi YouGov-felmérés szerint még a héjának tartott lengyelek 55%-a is tárgyalásos rendezést akar, ukrán területek orosz megszállás alatt maradásának árán is. Az Ukrajnáról zajló európai diskurzus görcse tehát oldódni fog és a látszólagos egység mögül ismét előbújnak a nemzeti érdekek. Az esetleges amerikai-orosz alku szinte biztosan magában foglalja majd a szankciós rezsim (fokozatos és részleges) oldását. Nehéz azt képzelni, hogy az EU ne követné le az amerikai lépéseket (értsd: Trump ne helyezne nyomást a G7-ben az alku átverése érdekében). Főképp, hogy eljárásilag nem a szankciók eltörléséhez, hanem a rendszeres időközönként lejáró szankciók meghosszabbításához van szükség az összes tagállam egyetértésére. Az olaszok, franciák és a többiek újra üzletelni akarnak majd, mert ezt kívánja a gazdaságuk és a cégeik életben tartása.

Miképp Magyarországé is. Szomszéd országként és a kárpátaljai magyar közösség szempontjából először is elemi érdekünk, hogy stabil, konstruktív és kiszámítható ukrán partnerrel legyen dolgunk Kijevben. Emellett azonban a háborús eszkaláció megszűnése csökkentheti a régiónk kockázati felárát, a szankciós nyomás oldásával kisimulhatnak évek óta hullámvasúton lévő energiaárak, növekedhet a magyar cégek értéke, csökkenhet a központi költségvetés és a forint árfolyamának kitettsége. A Trump-hatás eredményeképp várható európai reálpolitikai fordulat növelni fogja Magyarország - az elmúlt években beszűkített - mozgásterét. Ha pedig a nyugat-kelet beszélőviszony (diplomáciaiul: "kommunikációs csatornák") fenntartásának köszönhetően Magyarország még esetleg diszkrét, de hasznos hozzájárulást is tud tenni az ukrajnai háború tárgyalásos rendezéséhez, az a kialakulóban lévő új világban komoly távlati versenyelőnnyel is járhat számunkra.