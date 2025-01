Kihúzták az ötös lottót

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok: 1 (egy), 7 (hét), 25 (huszonöt), 52 (ötvenkettő), 59 (ötvenkilenc). Joker: 173409

- írja az MTI.

5 találatos szelvény nem volt Magyarországon (14 sorsolás óta). A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 3,07 milliárd Ft - olvasható a Szerencsejáték Zrt. honlapján.

