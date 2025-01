Ott lesz-e Orbán Viktor Donald Trump elnöki hivatalba avatásán?

Deák Dániel szerint Donald Trump január 20-i beiktatása után alapjaiban változik meg a geopolitikai környezet, amely Magyarország politikai és gazdasági mozgásterét is érdemben bővíti. Ettől a pillanattól kezdve várhatóan alapjaiban változik majd meg a nyugati világ hozzáállása számos kérdéshez. Magyarország szempontjából a legfontosabb az orosz–ukrán konfliktus ügye. Magyarország a háború kitörése óta következetesen békepárti álláspontot képvisel, amelyet Donald Trump is támogat, és amely kapcsán nagy mértékben támaszkodik Orbán Viktor személyére is. Január 20-át követően Magyarország politikai és gazdasági mozgástere érdemben bővül, ugyanis az Amerikai Egyesült Államok új vezetése számos kérdésben osztja a magyar álláspontot és a legfontosabb európai partnerként tekint a magyar kormányfőre. Ennek rövid időn belül gazdasági hatásai is lesznek, elég csak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodásra gondolni, amelyet a Biden-adminisztráció függesztett fel és Donald Trump várhatóan újra megállapodást köt a kérdésben a magyar kormánnyal.