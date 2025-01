Otthonszülést vezettek le a mentősök, már nem volt idő kórházba menni

Múlt héten egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei házaspár kérte a mentők gyors segítségét, miután a nő terhességének 40. hetében erős, sűrű fájások kezdődtek.

A mentésirányító több egységet riasztott a helyszínre, akik perceken belül a kiértek, megvizsgálták a kismamát, majd úgy ítélték, hogy már nincs idő kórházba menni és felkészültek a szülés helyi levezetésére.

Az édesanya a mentősök segítségével mindössze néhány perc alatt világra hozta második egészséges gyerekét, Gergelyt, aki rögtön fel is sírt. A kisfiút és anyukáját stabil állapotban szállították kórházba.

Korábban arról is írtunk, hogy hiába hívta a mentőket egy kismama 2023-ben, már nem értek be a kórházba. 2022-ben is történt egy hasonló eset.

