Brüsszel továbbra is korlátozná a Facebookot

Alapjaiban rendült meg a baloldali vélemény-hegemónia: Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója kipakolt. Elmondta, hogy a Biden-adminisztráció és az Európai Bizottság nyomására cenzúrázták a Facebookot. Zuckerberg döntött arról is, hogy megszünteti a közösségi oldalon a tényellenőrzést, a cenzorokat nem alkalmazza tovább. A brüsszeli baloldal csaknem agyvérzést kapott. A Bizottság már most fenyeget: gigabüntetésekkel fogja rászorítani a Facebookot a hamis hírek és a gyűlöletbeszéd elleni harcra, azaz a további cenzúrázásra. A Patrióta Extrában Tóth Mátét és Szűcs Gábort kérdezték arról, hogy mit lehet tenni a cenzúra ellen most Magyarországon.

Vágólapra másolva!



A videó tartalmából: 0:00-5:26 Zuckerberg elismerte: a Facebook ideológiai okokból cenzúrázott 5:27-10:52 Trump megválasztásával és a Brexittel kezdődött az online cenzúra 10:53-16:07 A COVID ügyében is cenzúrát követelt a hatalom 16:08-19:06 A tényellenőrök valójában cenzorként dolgoztak 19:07-23:34 Jogi érvekkel korlátozták a jogállamiságot 23:35-26:41 A Biden-klán botrányai: választási csalással ért fel az igazság eltussolása 26:42-30:34 Adatvédelemre hivatkozva akar cenzúrát az Európai Bizottság 30:35-32:55 Mindenkit cenzúráznak, aki ellentmond a cenzoroknak 32:56-36:22 NEM: mozgalom indult a cenzúra ellen Magyarországon

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!