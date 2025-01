Indul az online cenzúra elleni petíció!

– Miért aggályos az elmúlt években elterjedt tényellenőrzés?

– A tényellenőrök munkája sok sebből vérzik és számos ponton fennakadnának a – Brüsszel által oly gyakran emlegetett – jogállamiság szűrőjén.

Mindenekelőtt, le kell szögezni, hogy nem tényellenőrökről beszélünk, hanem egyszerű cenzorokról, ugyanis, egyrészt, nem (csak) tényeket, hanem gyakran véleményeket is ellenőriznek, ami ugyebár fogalmilag kizárt, másrészt, mindezt kizárólag politikai, és nem tény alapon teszik.

Így, ha egy „átlagember” megosztja a balliberális narratívába nem illeszkedő gondolatait a migrációról vagy a genderőrületről Facebookon, azonnal „tényellenőrzik” és tiltják a véleményét(!), míg ezzel szemben, ha az aktuális brüsszeli jelölt fogalmaz meg tényszerű hazugságokat – például, egy elképzelt szír repülőről Magyarországon, ezzel nemzetbiztonsági kockázatnak kitéve minket, ahogy ezt Magyar Péter tette – azt érintetlenül hagyják, akárcsak a Tisza Párt elnökének ezen bejegyzését, ami máig elérhető.

Felvetődik egy fontos legitimációs kérdés is: ki hatalmazta fel ezeket az emberek arra, hogy mások véleménynyilvánítását – vagyis egy első generációs alapjoguk gyakorlását – korlátozzák?

Magyarország Alaptörvénye – és egyébként minden demokratikus állam alkotmánya, valamint nemzetközi egyezmények sora is – általános éllel kimondja az emberek közötti egyenjogúságot. Ebbe nem fér bele az, hogy egyesek mások szólásszabadságát, önkifejezését korlátozzák. A politikai alapú cenzúra a legsötétebb diktatúrák emlékét idézi, a célja pedig ma is ugyanaz, mint régen: elvágni a kommunikációs csatornákat, felszámolni még csak a lehetőségét is annak, hogy valaki megossza másokkal a politikai elit által elfogadott véleménytől eltérő gondolatait, ezzel bátorítva a hasonlóan vélekedőket, hogy nincsenek egyedül, és merjék hallatni a hangjukat. Azt szeretnénk, hogy Európa soha ne térjen vissza a rendszerváltoztatás előtti „keleti” állapotokhoz, amerre sajnos jelenleg tart. Ezért kell elérnünk, hogy Brüsszelben gyökeres változás történjen, ez pedig csak az emberekkel együtt sikerülhet.