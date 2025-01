Postán talált pénztárcát egy dorogi férfi, elfogták a rendőrök

A tettes nem adta le a pénztárcát, inkább hazavitte és szekrénybe tette. A dorogi rendőrök azonosították és gyanúsítottként kihallgatták az 56 éves elkövetőt - olvasható a police.hu oldalán.

A rendőrök a károsult értékeit visszaadták

Fotó: police.hu

Mint írták, a sértett 2024. december 9-én délután az egyik dorogi postán intézte pénzügyeit, ekkor hagyta az épületben a tárcáját. Bankkártyák, valamint több mint 300 ezer forint volt benne.

Egy 56 éves helyi lakos is a postán tartózkodott abban az időben, aki a földön meglátta a gazdátlan tárcát, azonnal zsebre tette és hazament. Megszámolta, mennyi pénzhez jutott, majd mindent egy szekrénybe helyezett. A sértett még aznap este feljelentést tett a Dorogi Rendőrkapitányságon.

A nyomozók a kamerafelvételek elemzése során azonosították az elkövetőt, egy 56 éves helyi lakost. Január 8-án lefoglalták tőle a lopott tárcát, amiben az összes érték hiánytalanul megvolt. A férfit gyanúsítottként kihallgatták, lopás miatt indult ellene büntetőeljárás. A rendőrök a károsult értékeit visszaadták.

