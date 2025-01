Titokban távozott David Pressman Magyarországról

2022 novemberében a következőket nyilatkozta:

Aggodalommal tölt el, amikor látom, hogy Moszkvából repülnek rakéták a kijevi játszóterekre – és látom, hogy Magyarország külügyminisztere Moszkvába repül, hogy Facebook Live konferenciákat tartson a Gazprom központjából.

A következő évben, 2023 márciusában egy hazugsággal indította az évet, amikor aggodalomkeltőnek nevezte, hogy Orbán Viktor március elején Magyarország ellenfeleként azonosította az Egyesült Államokat. Pressman szerint szövetséges ország részéről példátlan az ilyesfajta Amerika-ellenes retorika. Ám alátámasztotta konkrét mondatokkal az állításait nem tudta, ugyanis a magyar kormányfő sohasem mondott ilyet.

Szívesen látott antiszemitákat is a nagykövetségen Pressman

2023 áprilisában egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy egyrészt indít egy plakátkampányt - mindezt amerikai kormányzati pénzből - , illetve az Egyesült Államok szankciós listára vette a Nemzetközi Beruházási Bank három vezető tisztviselőjét. Illetve az egyik megdöbbentő hazai lépése az volt, hogy meghívta többek között az antiszemita kijelentéséről elhíresült volt jobbikos pártelnököt, Gyöngyösi Mártont a zsidó húsvét első napján egy széderesti vacsorára, amelyen egy asztalhoz ültette őt a Mazsihisz képviselőivel.

Pressman utólag úgy magyarázkodott, hogy

nem annak ellenére hívták meg Gyöngyösit, hogy antiszemita, hanem éppen azért, mert zsidógyűlölő.

Az eset elképesztő közéleti és diplomáciai botrányt is kavart, melyet felháborította Izraelt is, a nagykövet döntését el is ítélték.

Idén tavasszal történt meg az is, hogy Pressman elutazott Szegedre, ahol találkozott a város polgármesterével Botka Lászlóval. Érdekesség, hogy az összejövetel másnapján Gyurcsány Ferenc a DK kihelyezett frakcióülésének ürügyén szinté ellátogatott Szegedre, amikor is bejelentette: a Demokratikus Koalíció Botka Lászlót támogatja a városban. Nem kizárt, hogy a nagykövet személyesen utasíthatta Botka Lászlót, hogy álljon az öt éve őt megpuccsoló Gyurcsány Ferenc szolgálatába. Majd ellátogatott Pécsre is, ahol szintén összefutott Péterffy Attila baloldali polgármesterrel.