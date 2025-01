Miért próbálta eltitkolni Pressman, hogy egy Soros-szervezetnél dolgozott?

Soros pontosan azért kap kitüntetést, amiért a magyar kormány büntetést: háború, bevándorlás, LMBTQ.

Soros és Pressman ezeket támogatják – mi meg nem

- hívta fel a figyelmet szerdai videójában Menczer Tamás, Pressmant egyúttal Soros György helytartójának nevezve, aki ránk akarta erőltetni a háborút, a bevándorlást és a genderőrületet.

Megvédtük magunkat, Pressman kudarcot vallott. Ezért ideges, ezért cirkuszol, de 12 nap múlva mindez a múlté lesz,

mi pedig - fűzi hozzá - „Donald Trumppal dolgozunk tovább a békéért, a biztonságért és a családokért.”

Mint arról korábban beszámoltunk, David Pressman mindent bevetett, hogy a magyarországi baloldali politikusokkal, influenszerekkel és a dollármédiával együttműködve gyengítse és hátráltassa a magyar kormányt, és hatáskörén túllépve rendszeresen tett olyan kijelentéseket, amelyek nagyban sértették az országunk szuverenitását. Pressman kedd délután sajtótájékoztatót hívott össze, hogy még egy utolsó támadást intézzen a magyar kormány ellen. Kiderült, hogy a jelenleg még Joe Biden által irányított Egyesült Államok szankciós listára helyezte Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét. Ez a távozó nagykövet utolsó bosszújaként is értékelhető, de úgy is, hogy a Biden-kormány még egy utolsó csontot dobott a magyar baloldal számára.

Pressman korábban Soros-szervezetnél dolgozott

David Pressman életpályája alapján minden szállal az amerikai baloldalhoz kötődik. Az Obama-korszakban ENSZ-nagykövetként tevékenykedett, magyarországi nagykövetté kinevezése előtt pedig nemzetközi emberi jogi ügyvédként és a Jenner & Block New York-i partnereként dolgozott. A Jennernél 2020 júniusa óta volt a cég emberi jogi részlegének társelnöke. Az ügyfelei között szerepelt a Princeton Egyetem, a First Republic Bank és az OshkoshCorp. is.

Pressman már az Obama-kormányzat idején is fontos tisztségeket töltött be. Többek között az Egyesült Államok szenátusa által megerősített különleges politikai ügyekért felelős ENSZ-nagykövet volt, valamint képviselte az Egyesült Államokat az ENSZ Biztonsági Tanácsában. A civil szektorban is megfordult: 2016-tól – a Magyarországot rendszeresen kritizáló – George Clooney színész alapítványában töltött be igazgatói tisztséget, egészen 2020 januárjáig.