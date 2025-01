Mutatjuk a Soros-helytartó David Pressman legnagyobb magyarországi botrányait - videó

Szívesen látott antiszemitákat is a nagykövetségen Pressman

2023 áprilisában egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy egyrészt indít egy plakátkampányt - mindezt amerikai kormányzati pénzből - , illetve az Egyesült Államok szankciós listára vette a Nemzetközi Beruházási Bank három vezető tisztviselőjét. Illetve az egyik megdöbbentő hazai lépése az volt hogy meghívta többek között az antiszemita kijelentéséről elhíresült volt jobbikos pártelnököt, Gyöngyösi Mártont a zsidó húsvét első napján egy széderesti vacsorára, amelyen egy asztalhoz ültette őt a Mazsihisz képviselőivel.

Pressman utólag úgy magyarázkodott, hogy

nem annak ellenére hívták meg Gyöngyösit, hogy antiszemita, hanem éppen azért, mert zsidógyűlölő.

Az eset elképesztő közéleti és diplomáciai botrányt is kavart, melyet felháborította Izraelt is, a nagykövet döntését el is ítélték.

Az antiszemita Gyöngyösit is szívesen látta Pressman

Idén tavasszal történt meg az is, hogy Pressman elutazott Szegedre, ahol találkozott a város polgármesterével Botka Lászlóval. Érdekesség, hogy az összejövetel másnapján Gyurcsány Ferenc a DK kihelyezett frakcióülésének ürügyén szinté ellátogatott Szegedre, amikor is bejelentette: a Demokratikus Koalíció Botka Lászlót támogatja a városban. Nem kizárt, hogy a nagykövet személyesen utasíthatta Botka Lászlót, hogy álljon az öt éve őt megpuccsoló Gyurcsány Ferenc szolgálatába. Majd ellátogatott Pécsre is, ahol szintén összefutott Péterffy Attila baloldali polgármesterrel.

Látható ebből is, hogy

Pressman dróton rángatta a teljes, felvásárolt baloldal szereplőit.

De az is megtörtént, hogy Biden embere lehetett az, aki kiválaszthatta Gulyás Mártont az Egyesült Államok kormánya által meghirdetett és finanszírozott ösztöndíjra. Valamint politikai aktivistaként tevékenykedett akkor is, amikor Dobrev Klárának tartott eligazítást augusztusban a budapesti amerikai nagykövetségen.

Pressman nem diplomata, hanem politikai aktivista, aki belelöki Magyarországot adott helyzetekbe, ujjal mutogat, mert a magyarok nem úgy viselkednek, ahogy ő azt elvárná

- mindezt Tucker Carlson amerikai újságíró nyilatkozta a Mandinernek.