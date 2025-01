Négy magyar városban kényszerített nőket prostitúcióira egy férfi

Egy férfi úgy akart meggazdagodni, hogy nőket kényszerített prostitúcióra, ehhez pedig több lakást is kibérelt országszerte, hogy a lányok ott tudják fogadni a kuncsaftjaikat. A rendőrök végül elfogták a férfit és a lakásokban házkutatást tartottak, amelyek során több millió forintot és egy autót is lefoglaltak. Később kiderült, a férfinek voltak társai is.

A tatabányai nyomozóknak jutott a tudomására az az információ, hogy egy férfi négy városban kibérelt különböző albérleteket, ahol nőket kényszerített prostitúcióra a lakhatásér cserébe. A férfi emellett napi díjat kért a nőktől, így pedig hamar meggazdagodott. A férfi, akinek munkahelye sem volt, 2022. január 21-től 2024. október 31-ig bérelt egy tatabányai lakást. Ezután Komáromban vett ki egy lakást tavaly március 1-től, amiben idén január 15-ig tartott prostituáltakat. Emellett pedig 2024. november 22-től, szintén január 15-ig egy dunaújvárosi lakást is kibérelt, valamint ezzel egy időben egy székesfehérvári lakást is talált, ahol dolgoztatta a nőket. Fotó: Police.hu A rendőrök az összegyűjtött információk alapján január 15-re egy rajtaütést szerveztek, amelynek során több mint 5 millió forintot, valamint egy autót foglaltak le és négy embert elfogtak. A tatabányai nyomozók a négy fő közül hármat gyanúsítottként hallgattak ki, két nőt azért, mert elősegítették a prostitúciót, egy 42 éves férfi pedig a lakásokat bérelte. Neki kitartottság miatt kell felelnie. P.László a gyanú szerint 2022 januárja óta futottat nőket, ezért a férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság egy hónapra el is rendelt, mivel feltehető volt, hogy a férfi veszélyeztetni fogja a bizonyítást és fennállt a bűnismétlés veszélye is.

