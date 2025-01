Újabb hangfelvétel: Radnai Márk már nem először kritizálta Magyar Pétert

Szerdán újabb hangfelvétel szivárgott ki, amelyben a Tisza Párt alelnöke négyszemközt beszélgetett Magyar Péter volt barátnőjével, Vogel Evelinnel az ellenzéki párt elnökéről. A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy Radnai már korábban is lehordta Magyar Pétert és negatív kontextusban kommunikált róla. Novemberben egy másik felvételen a párt pénzügyi káoszáról és a pártelnök költekezéseiről beszélt, de azt is szapulta, hogy a pártelnök a saját öccsének is juttathatott pénzt.

A lap emlékeztetett, hogy a hangfelvételen Radnai Márk, az ellenzéki párt alelnöke kendőzetlen véleményt alkotott állítólagos szövetségeséről. Abban Magyar Péter volt barátnője, Vogel Evelin is hallható, aki arról sopánkodott, hogy szurkálódóan viselkedik vele a Tisza Párt vezére, többek között megjegyzést tesz arra, hogy áll a haja és milyen zenét hallgat. Ám ezekre a kritikákra rendre kedvesen próbált reagálni, ám volt egy alkalom, amikor elsírta magát. Valószínűleg azért sírtam el magam, hogy azt éreztem, hogy megmutatta, hogy így mennyire meg voltam vezetve b…zdmeg - mondta. Minderre így reagált Radnai: Mert áldozatszerepbe kerültél. Ebből nem is tudsz másba kerülni. […] Mindenkit áldozatszerepbe tesz. Hozzátette: "A szülei valamit g…cire elb…sztak", illetve azt is, hogy nem ismeri Magyar Péter családi hátterét, de szerinte "őket valahogy nagyon nem tanították meg szeretni". A novemberei hangfelvételen Radnai Márki szintén véleményezte Magyar Pétert. Abban azt mondta, hogy a pártban kialakult egy pénzügyi káosz, és utalt arra is: Magyar Péter testvére, Magyar Márton – ahogy korábban a Magyar által igazgatott állami cégekből, úgy – a pártból is pénzre tett szert. A beszélgetés során arra is kitért, hogy Magyar és az addigi pénzügyese, egy bizonyos Dezső hogyan bántak a pénzzel. Dezső mindenre rábólintott, amit a Peti akart, és kiszórt kib…szott sok pénzt, 103 milliót a Hősök téri izére. És ez no f…ckin’ way – fogalmazott Radnai, érzékeltetve, hogy szerinte felesleges volt a költekezés. A Magyar Nemzet szerint Radnai mondata arról is árulkodik, hogy Magyar Mártonnak a pártból is juttathatott pénzt a bátyja. A lap emlékeztet, 2023-ban havi 750 ezer forintért végzett kommunikációs tanácsadói feladatokat a Volánbusznál Magyar Péter öccse. Ráadásul ugyanebben az évben dolgozott az állami vállalatnak, amikor Magyar Péter a cég igazgatóságában ült, s mindketten összesen nagyjából nyolcmillió forintot markolhattak fel. Emellett miközben Magyar Péter a Diákhitel Központot vezette, testvére az egyik olyan beszállítónál dolgozott, amelynél vaskos túlárazást állapított meg az állami ellenőrzés. A lap hozzátette, hogy Magyar Márton "Kontoll" néven egy online pártfelületet is létrehozott, amely habár függetlenként próbálja beállítani magát, azonban rendre a Tisza Párt narratíváját kommunikálja.

