Grand Budapest: 14 ezer munkahely, 12 milliárd eurónyi beruházás

Ami az energiabiztonságot illeti, a Grand Budapest energetikai szempontból Közép- Európa leghatékonyabb fejlesztése lehet.

A fejlesztéssel jól járnak a budapestiek

Mindenképpen a Grand Budapest mellett szól, hogy olyan infrastrukturális fejlesztések épülhetnek meg, amelyek évtizedek óta napirenden vannak. A legfrissebb tervek szerint elkészülhet a Szegedi úti felüljáró, emellett meghosszabbíthatják a Kisföldalattit, megújulhat a Rákosrendező vasútállomás, és közvetlen vasúti összeköttetést kaphat a város a repülőtérrel.

Legalább ilyen fontos, hogy az épülő lakások átlagára várhatóan nem haladja majd meg a budapesti új lakások átlagárát, de műszaki állapotuk, vagyis színvonaluk az átlagosnál jobb lesz. Ami pedig az életminőséget illeti: egy rozsdaövezet eltűnik, ellenben létrejön a negyedik legnagyobb park a fővárosban.

A Magyar Nemzet cikke azt is kiemeli, hogy a MÁV 2019-es felmérése szerint a terület felszín felett és alatt is súlyosan szennyezett. A kármentesítés költsége 50 és 100 millió euró, vagyis 20 és 40 milliárd forint közötti összegre tehető. A vasúti pálya is várhatóan a környezeti szempontok szerint alakul át. A 85 hektáros terület jelentős részét most használaton kívüli sínek foglalják el. A fejlesztés után a 49 sínpárból 11 (kilenc plusz kettő) marad. A síneket egyébként befedik, az így létrejövő felület parkként működhet tovább. A területen egyébként összesen több mint 35 hektár új park és közösségi tér jön létre.