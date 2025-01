Nagy Márton és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő is megszólalt Rákosrendező elővásárlási jogáról

A főpolgármester keddi bejelentése után Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke azt mondta, hogy Karácsony szándékosan vezeti félre a budapestieket. "Az igazság az, hogy a bíróság nem rendelt el visszafizetést és a szolidaritási hozzájárulás mértékét és alapját sem vitatta" - írta Szentkirályi. Az ügyben a Magyar Államkincstár is megszólalt, szerintük nem jár vissza a pénz a Fővárosnak, továbbra is fizetniük kell a szolidaritási adót. A Miniszterelnökség szerint a Fővárosi Önkormányzat és Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Törvényszék szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos keddi döntéséről szóló nyilatkozatával megtéveszti a nyilvánosságot. "Az ítélet szerint is egyértelműen fennáll a Fővárosi Önkormányzat szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettsége, ennek összegét a Magyar Állam a fővárostól korábban beszedte" - írták.