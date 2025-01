Újabb részletek derültek ki a Tiszavasváriban történt halálos tűzről

Ahogy arról az Origo is beszámolt, hétfő hajnalban (január 20-án) szirénázó tűzoltóautók érkeztek a Tiszavasvári Arany János utcába, miután bejelentés érkezett egy épületet felemésztő tűzről. Kiérkezésük után egy idős nő összeégett holttestét találták meg a tűzoltók.

Mint kiderült, nem a főépület kapott lángra, hanem az udvaron álló melléképület és a nyári konyha. A tűz gyorsan terjedt, és hamarosan már az épület hátsó részét is elérte.

Az udvaron is csak egy kis ösvényen lehetett közlekedni

Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Hírportál

Tiszavasvári gyászol

A tűzoltók azonnal nekiláttak a mentésnek, és több egységgel, négy vízsugárral próbálták eloltani a lángokat.

A helyzet azonban nem volt egyszerű: az udvar zsúfolásig tele volt különféle dobozokkal, holmikkal és egyéb lomokkal, amelyek akadályozták a munkát - írja a Bors.

Az udvaron való áthaladás is komoly nehézséget jelentett, és mire a tűzoltók átjutottak a felhalmozott tárgyakon, megtalálták az asszony megégett testét.

Úgy tudni, hogy Manyi néni a nyári konyhát használta lakhelyként, a családi ház üresen állt.

Egyelőre nem ismert, mi okozta a tüzet, de a lángok olyan gyorsan terjedtek, hogy az asszonynak szinte nem maradt esélye a menekülésre. Az információk szerint ugyan próbált kijutni, de az udvaron összeesett.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Hírportál munkatársainak a helyszínen a szomszédok arról beszéltek, hogy az asszony annyi lomot és szemetet halmozott fel, hogy az udvarában is csak egy kis szűk folyosón lehetett közlekedni.

A településen mindenki őt gyászolja

Nem tudjuk elhinni. Manyi pótolhatatlan kincs. Nagyon jó ember volt, sokakért sokat tett

- mondta róla egy ismerőse.

A helyiek szerint azonban a tragédia sajnos várható volt, mivel az udvaron felhalmozott hatalmas mennyiségű lom komoly veszélyt jelentett.

A tiszavasvári ház udvarán elképesztő mennyiségű lom hevert. Vélhetően ezért terjedt olyan gyorsan a tűz

Fotó: SZON

A felhalmozott tárgyak könnyen kigyulladnak. Nemcsak a menekülést, hanem a tűzoltást is akadályozzák, ráadásul az égés során mérgező gázok keletkeznek. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy otthonunkat tűzvédelmi szempontból is rendben tartsuk.

Decemberben arról is írtunk, hogy barátja szeme láttára égett halálra egy 60 év körüli férfi, miután kigyulladt a melléképület, amelyben lakott a Nógrád vármegyei Dejtáron.

Halálra égett egy ember egy lakásban újév hajnalán is, miután hajnalban tűz keletkezett egy turócszentmártoni lakóházban. Az Origo több tűzesetről is beszámolt, amelyek újév napján hajnalban történtek: melléképületek és egy családi ház is kigyulladt január elsején.