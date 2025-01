„Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy bárki embervadászatot rendezzen Budapest utcáin”

Egy harmadik személy szintén nem ismerte el a bűnösségét, vele folytatódik a büntetőeljárás. Ezek mellett egy albán férfit Helsinkiben fogtak el, ahol megszökött az őrizetből. Később ismét elkapták Franciaországban. Ezért most a magyar hatóságok Franciaországból várják, hogy az albán állampolgárral szemben is föl lehessen lépni. Németországban egy szír, és egy albán férfi is feladta magát.