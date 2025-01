Terrorfenyegetés a magyar iskolákban: mindenki biztonságban van

"Érezhető lépéseket tettek a nyomozó hatóságok, sokkal többet tudnak ma délután, mint amit tudtak ma délelőtt" - fogalmazott.

Az államtitkár utalt rá, Szlovákiában három körben, emellett Csehországban és Bulgáriában is volt hasonló fenyegetés az elmúlt napokban.

Volt olyan üzenet Szlovákiában, amely hasonlított a magyar üzenethez, tehát amely egy iszlamista felütéssel kezdődött, de azért a magyar üzenetben feltűnő volt, hogy nem ékes magyarsággal volt megfogalmazva, hanem a magyar nyelvtől idegen kifejezések voltak benne"

- tette hozzá.

Jelezte, felvették a kapcsolatot a szlovák, a cseh, a bolgár rendőrséggel, bízva abban, hogy segíteni tudják egymás nyomozását, és értesítették az Europolt is, amely szintén segítheti az eljárást.

"Fontos, hogy ezt felderítsük, kiderítsük és elfogjuk az elkövetőt" - hangsúlyozta. Megjegyezte egyúttal, ha Magyarországon fellelhető az elkövető, akkor szinte biztos, hogy előbb-utóbb rendőrkézre kerül, hiszen ilyen esetekben a rendőrség a szolgálatokkal együttműködve nagyon eredményes munkát végez.

A politikus a bombafenyegetés miatt a diákokat ért lelki traumával összefüggésben azt mondta, az elmúlt 10 évben több mint duplájára nőtt az iskolapszichológusok száma, tehát jóval nagyobb kapacitás van ma Magyarországon erre, mint korábban.

Rétvári Bence arra a kérdésre, hogy találtak-e valami logikát abban, miért ezek az iskolák kaptak fenyegetést, azt válaszolta, az iskolák e-mail címei fenn vannak az interneten, így azokhoz viszonylag könnyű hozzáférni, ezek az elektronikus levelezési címek az Oktatási Hivatal és különböző állami szervek nyilvános adatbázisában is megtalálhatók.

A fenyegetés Budapestre koncentrálódott, de máshol is megjelent, más országokban más intézmények, más szervek, más cégek is kaptak fenyegetést, de mindenhol az iskolák voltak a középpontban, mert ott nyilvánvalóan sok gyerek van, a szülőket is érinti, ez is motiválta az elkövetőt, elkövetőket - közölte.