Rod Dreher: Kegyetlenek ezek a Biden-féle emberek, fontos, hogy megtisztítsuk tőlük az amerikai kormányzatot

Orbán Viktor – Európában egyedülálló módon – már a kezdetektől támogatta Donald Trumpot az elnökválasztási kampány során. Mit várhat most a magyar miniszterelnök?

Trump mindennél többre értékeli a lojalitást, ezért úgy gondolom, Magyarország most sok támogatásra számíthat Washingtonból. Nem tudom, Trump mennyire fog érdeklődni az európai ügyek iránt, abban tehát nem vagyok biztos, hogy fog-e nyomást gyakorolni az EU-ra, hogy fejezzék be a Magyarországgal szembeni méltatlan bánásmódot, de remélem, így lesz! Orbán befolyása Washingtonban most meglehetősen erős lesz, úgy vélem. Ez jó.

Ugyanakkor a magyaroknak nem szabad azt feltételezniük, hogy minden az ő elképzeléseik szerint fog alakulni. Magyarország erős kapcsolatokat ápol Kínával, ami biztosan nem fog tetszeni Trumpnak. Úgy gondolom, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok nagyon, nagyon jók lesznek, de lesznek összetűzések Magyarország pekingi kapcsolatépítése miatt is.

Számíthatunk arra, hogy Orbán sokat fog Washingtonba utazni a következő négy évben, hogy konzultáljon Trump elnökkel. És ha Trump állami vacsorát ad a magyar miniszterelnök tiszteletére, az összes liberális fej felrobban majd Washingtonban. Egy hivatalos állami vacsora Orbán Viktornak Washingtonban biztos jele lenne annak, hogy a világrend megváltozott. Alig várom!