Kinyitott az eplényi sípálya

Eplényben megkezdődött a síszezon, mivel január elsején hivatalosan is megnyitották az 1-es pálya teljes hosszát – számoltak be róla a Síaréna Vibe Park üzemeltetői.

A síelők számára nemcsak a pálya, hanem a kölcsönző és a síoktatás szolgáltatásai is rendelkezésre állnak, valamint az éttermükben is szívesen látják a látogatókat.

Az időjárás az elmúlt napokban nem volt kegyes, így eddig csak a pálya alsó, 400 méteres szakaszát lehetett használni.

Most azonban a teljes, több mint egy kilométer hosszú pálya várja a téli sportok szerelmeseit - írja a Magyar Nemzet.

Korábban arról is írtunk, hogy egy franciaországi síközpont all-inclusive szolgáltatásaival csábítja a síelőket. Beszámoltunk arról is, hogy több száz síelőt kellett helikopterrel kimenteni szenteste, miután a francia Alpokban két különböző üdülőhelyen is elromlottak a felvonók.

Megrázó síbaleset történt Ausztriában, a Kreischberg síközpontban december 21-én: egy 17 éves magyar fiatalt elgázolt egy másik síelő, aki a balesetet követően elmenekült a helyszínről.

A hatóságok szerint a cserbenhagyó is magyar állampolgár lehet, de a rendőrség továbbra is keresi az ismeretlen síelőt.

Tavaly egy hasonló esetről írtunk, akkor a súlyos baleset után mentőhelikopterrel szállítottak kórházba egy 17 éves magyar fiút az ausztriai Nassfeld sípályáról. Arról is írtunk az év elején, hogy kómába esett a legjobb magyar síelő a horrorbukása után.

Arról is írtunk, hogy fának csapódott és szörnyethalt egy síelő az Alpokban márciusban.

Januárban síbaleset történt az Alacsony-Tátrában is, egy magyar síelő egy súlyos ütközést akart elkerülni egy másik síelővel. Az ütközést elkerülte, így azonban súlyosan megsérült.