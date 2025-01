Soros György is feltűnik a 444 háborús propagandája mögött

Az USAID szerepe

A The Reckoning Project további támogatói között szerepel az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) is. Az USAID 1999-ben megszüntette magyarországi tevékenységét, de 2022-ben újra megjelent a Közép-Európa Program keretében. Az új program részeként azonnal támogatásáról biztosított több magyar civil szervezetet, köztük a Magyar Helsinki Bizottságot és az Amnesty International Magyarországot.

Az USAID támogatásait általában a demokratikus értékek megerősítése címszóval hirdetik meg, de sokan úgy vélik, hogy ez csak fedőtevékenység, hogy ezen keresztül avatkozzanak be egyes államok belügyeibe, különösen a civil szervezetek és a média támogatásán keresztül.

A The Reckoning Project nemcsak az USAID-tól kap támogatást, hanem a Nyílt Társadalom Alapítványoktól és az amerikai Külügyminisztérium egyik hivatalától, a Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyi Hivatalától (Bureauof Democracy, Human Rights, and Labor – DRL) is.

A Tűzfalcsoport szerint érdekes párhuzam, hogy ugyanez a hivatal a Telexet is jelentős pénzügyi támogatásban részesítette, közel 740 ezer dollárral. Látható tehát, hogy a 444 és a Telex, közvetlenül amerikai demokrata pénzügyi támogatásokból is működik.

Kinek az érdekében íródnak ezek a cikkek?

A portál szerint ezek a kapcsolatok mindenképp felvetik annak a lehetőségét, hogy a 444.hu partnerei az amerikai demokrata párthoz és csoportokhoz köthető érdekek kiszolgálásában nagy szerepet játszanak. Az amerikai támogatások célja hivatalosan a demokrácia és a szólásszabadság erősítése, azonban a finanszírozási hálózat elemzése azt mutatja, hogy ezek a támogatások az amerikai demokrata narratíva felerősítését hivatottak szolgálni.

Az, hogy a 444.hu és a Telex ilyen mélyen kötődik az amerikai demokrata érdekekhez, megkérdőjelezi e médiumok függetlenségét, és rávilágít arra, hogy a külső finanszírozás miként válhat a geopolitikai befolyásolás eszközévé.

