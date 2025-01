Súlyos sérülést okozó rablás négy gyanúsítottját fogták el Dányban

Lázár Levente tájékoztatása szerint a Heves, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak összehangolt akciójával csütörtökön, otthonukban fogták el a négy férfit.

A 47, 40, 24 és 23 éves dányi lakosokat azzal gyanúsítják, hogy egy korábbi autó-adásvétel során kialakult nézeteltérés miatt december 27-én Lőrinciben különböző szerszámokkal bántalmazták a sértettet, aki súlyos sérüléseket szenvedett.

Később elvették a nála található csaknem egymillió forintot is. A rendőrök a feltételezett elkövetők elfogásakor tartott kutatás során a gépkocsit, pénzt, valamint a bántalmazáshoz használt eszközöket is lefoglaltak - jelezte a sajtóreferens.

A négy férfit csoportosan elkövetett rablás és súlyos testi sértés bűntette miatt hallgatták ki. A bíróság pénteken elrendelte a gyanúsítottak bűnügyi felügyeletét.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, részegen ütötte-verte lakótársát egy dél-baranyai férfi. Az ügyészség a támadót életveszélyt okozó testi sértéssel vádolja, amiért akár 8 évre is börtönbe kerülhet.

Arról is írtunk, hogy egy nógrádi férfi rendszeresen verte az élettársát, akkor is folytatta, miután szabadult a letartóztatásából. Előfordult, hogy olyan brutálisan megverte a nőt, hogy eltört az állkapcsa.

A nagyszüleivel, de még a saját kisgyerekével sem találkozhatott az a nő, aki egy salgótarjáni férfival költözött össze. Rendszeresen megverte, és megalázta az élettársa. Egyszer arra kényszerítette, hogy tegyen úgy, mintha kábítószert porciózna, és az egészet a férfi egy ismerőse videóra vette. A felvétellel aztán később zsarolta. A férfi egy másik nőt is prostitúcióra kényszerített. Minden pénzét elvette, és őt is rendszeresen megverte, és rettegésben tartotta.

Egy férfi több éve volt együtt barátnőjével, mikor elkezdett drogozni. A férfi a kábítószer miatt agresszívvá vált és rendszeresen megverte az élettársát és a 7 éves kislányát is. A nő egy idő múlva elköltözött a férfiól, aki még ezután is zaklatta a nőt. Az egyik alkalommal szexelni akart vele, amikor a nő visszautasította, dühében, a hajánál fogva lehúzta az ágyról a földre, majd ott rugdosta. Emiatt a nőnek több csontja is eltört.