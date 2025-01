Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Folytatni kell a magyar haderő fejlesztését

A háború eszkalálódik

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszélt az ukrajnai háborúról is, szerinte az "a legveszélyesebb szakaszában jár". Emlékeztetett: a leköszönő amerikai adminisztráció engedélyezte az ukránoknak, hogy a korábban átadott nagy hatóerejű rakétákkal mélyen belőhessenek Oroszország területére. A miniszter kiemelte, ez nagyon lényeges változás a korábbiakhoz képest, és a háború eszkalációját jelenti. Szólt arról is, hogy a Közel-Keleten, Szíriában újabb fegyveres konfliktus robbant ki, és Irán és Izrael is fegyveres konfliktusban áll.

