Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Idén is folytatódik a Honvédség fejlesztése

A honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium vezetőinek értékelte a tavalyi évet és ismertette a 2025-ös feladatokat a Bálna Honvédelmi Központban. A sikeres toborzás mellett a tavalyi eredményekről elmondta, hogy új jogszabályi környezet is segíti a honvédség könnyebb, rugalmasabb működését, reagálóképességének növelését - írja az MTI.

Fotó: honvedelem.hu

A honvédelmi nevelésről szólva Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, hogy már 161 középiskola csatlakozott a Honvéd Kadét Programhoz és országosan 141 iskolában 15 ezer diáknak oktatják a honvédelem tantárgyat.

Kiemelte a katonai infrastruktúra fejlesztésének fontosságát, az új eszközök kapcsán pedig megjegyezte, hogy megérkezett minden megrendelt PzH 2000-es önjáró tüzérségi löveg és a Carl Gustav páncéltörők, a NASAMS légvédelmi rendszerek, valamint az ELTA radarok. "A legújabb modern eszközöket használni is tudni kell, ezt is megtanulták, ebben is kiválóan teljesítenek katonáink, kidolgozták az új eljárásrendeket" - fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

"Nemzetközi szerepvállalásunk zászlóshajója volt az EUFOR Althea misszió vezetése" – mondta a honvédelmi miniszter, hangsúlyozva, hogy első magyar parancsnokként egy éven át Sticz László vezérőrnagy irányította az Európai Unió egyelten nagyláthatóságú válságkezelő misszióját.