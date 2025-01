Trump Washington ellenzéke, csakúgy, ahogy a Patrióták Brüsszelé

Egyes időközi választásokból nem érdemes persze általános következtetést levonni, de a régi-régi szocialista mondás igaz: nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választásokat. És ebben a Fidesz igencsak jól teljesít, akár a tavalyi EP- vagy önkormányzati választást nézem, akár az azóta történt időköziket. Magyar Péter jól megkoreografált belépése a politikai térbe nem ok, hanem tünet – és ciklus közben az elmúlt 15 évben számtalan ilyen felbérelt macskajancsi ígért megújhodást a baloldalnak, Bajnaitól kezdve Vonán át Márki-Zayig, hogy olyan, mára méltán elfeledett “civilekről” ne is beszéljek, mint Karsay Dorottya, a feketeruhás nővér vagy Pukli István. Miközben a Fidesz a 2010 óta megrendezett választásokon stabilan a 45-55 százalék közötti sávban mozgott – és a megbízható kutatási adatok alapján jelenleg is 44-49 százalék között van -, igazából a baloldali tájkép rendeződik folyamatosan össze meg vissza: most valójában csak azt látjuk, hogy az a támogatottság, ami korábban 3-4 ellenzéki párt között oszlott meg, a Tisza irányába gravitál. A lényegben tehát nincs semmi újdonság. A módszerben persze van, hiszen számos elfuserált próbálkozás után, mint amilyen a koordinált indulás meg a teljes ellenzéki közös lista volt, most egy balos gyűjtőpárt kiépítésén fáradoznak.

Bár, ha a nemzetközi kitekintést nézem, még ez sem újszerű, Csehországtól Szlovákián és Szlovénián át Bulgáriáig számos régióbeli országban tűnt fel “hirtelen” egy csillagszemű juhász és mozgalma, mely mögé gyorsan besorolt a komplett balliberális hinterland.

Mondom, Magyarországon is próbálkoztak már ezzel – gondoljunk vissza a Millára, a Hallgatói Hálózatra vagy a kockásinges mozgalomra –, aztán valamennyi kifulladt, mert kiderült: sok a külcsín, kevés a belbecs. Azért is érzem talmi ragyogásnak a Tisza mesterséges felemeltetését, mert az ellenségképen és az elmúlt 1-2 év gyengébb gazdasági teljesítményének emlegetésén kívül lényegében erőszakos múltat és gondolattalan jelent látok. Sőt, egyetértek Gulyás Gergellyel: “az ellenzék legmélyebb morális válságában van másfél évvel a választások előtt, a legerősebb párt vezetője pedig bolond”.