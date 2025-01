Szén-monoxid riasztás volt egy óvodában, nagy erőkkel vonult ki a mentőszolgálat

Hétfő délelőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Gacsályban található óvodában bejelzett a szén-monoxid érzékelő berendezés. A helyiek elmondták, hogy hat mentő érkezett a helyszínre. A helyi katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője közölte, hogy a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre, de szerencsére az óvodában senki nem sérült meg. Győrfi Pál kommunikációs vezető tájékoztatása szerint bár

mindenki tünetmentes volt, de 12 gyereket kivizsgálás céljából kórházba szállítottak.

- írja a szon.hu.

A szén-monoxid színtelen, szagtalan, sem az emberek, sem az állatok nem tudják érzékelni. Nagyon mérgező, ha a szoba levegőjének csak egy százalékát eléri a koncentrációja, már perceken belül halált okoz. Akkor jön létre, ha beltérben nyílt láng van, és a tűz környezetében nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Ha elérhető a vízmelegítőnk, vagy fűtőeszközünk égéstere, látható a láng, akkor állandó és automatikus szellőzésről kell gondoskodni.

Ajánlott a fűtőeszközöket, a lánggal működő vízmelegítőket évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni és egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt is érdemes beszerezni - figyelmeztetett a katasztrófavédelem.

Bejelzett a szén-monoxid érzékelő - illusztráció

Fotó: Shutterstock

Január 6-án arról is beszámoltunk, hogy Gacsályon, a Szent Simeon görögkatolikus idősotthonban is bejelzett a szén-monoxid-érzékelő és emiatt kiürítették azt, lakókat és a dolgozókat is kórházba szállították.

Tavaly november végén a saját fürdőkádjában halt meg egy férfi Gellénházán szén-monoxid mérgezésben; áprilisban pedig Sóskúton egy családi házhoz riasztották az érdi hivatásos tűzoltókat, mert gázszagot lehetett érezni az épületben, a lakókat kórházba kellett szállítani.