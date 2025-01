Szentkirályi Alexandra: Köröznek a fővárosi ingatlanvagyon körül, mint a cápák

Megint azok az emberek bukkannak fel egy ilyen projekt körül, akik valahogy Karácsony Gergely körül mindig előkerülnek és köröznek a fővárosi ingatlanvagyon körül mint a cápák.

Ezek most is, ennek a projektnek a keretén belül is felbukkannak. És az a baj, hogy az embernek a fülét azért megüti, amikor főpolgármester úr vagy éppen főigazgató úr olyan megjegyzéseket tesz, hogy befektetőknek akarják értékesíteni ezeket a területeket. És akkor az ember látja, hogy milyen érdekes, a Wallis csoportnak már konkrét, kidolgozott terve, látványtervvel együtt van erre a területre. Akkor hadd kérdezzem már meg, akkor itt ez hogy van? Egyeztettek-e ezekkel az illetőkkel, és egyáltalán, hogyha ennyire szeretnék ezt a projektet megcsinálni, akkor a fővárosi önkormányzat az elmúlt néhány évben jelezte-e a kormány felé, hogy meg akarja ezt a területet vásárolni. Hogy állunk ezzel? - tette fel a kérdést legújabb videójában Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője.