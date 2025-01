Szentkirályi Alexandra: Hosszú Katinka bajnok, legenda, magyar, nő és anya

"Hosszú Katinka visszavonulásának híre sokunkban, sokféle érzelmet és gondolatot keltett. Bennem is és ezt egy közös kép kíséretében meg is osztottam veletek. A meglepetés viszont ezután következett" - kezdte a Facebook-on közzétett bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

A 444-en ugyanis valakinél azonnal elszakadt a cérna és nem tudott elmenni szó nélkül amellett, hogy Katinkát úgy írtam le: bajnok, legenda, magyar, nő és anya.

Ezen felháborodva gyorsan írt is egy zavaros fogalmazást a nőjogokról, amiből megtudhattuk, hogy “gonoszfideszrosszanőknek”. Én meg ne merjem kiemelni azt, hogy Katinka sok más mellett anya is, mert ez nem érdem! És még hosszasan kioktatnak arról, hogy miképp kell a nőkről beszélnem, írnom" - folytatta.

"Írják ezt azok, akiket minden nap azért fizetnek a külföldi megrendelőik, hogy egy olyan bántalmazó férfit segítsenek hatalomba, akiről azok a nők mondták el nyíltan, hogy beteges bántalmazó, akik ezt személyesen elszenvedték. Akkor ezek az emberek mindkét nőt körberöhögték és cikkek tucatjaiban hiteltelenítették őket saját bántalmazásuk történetében.

Most ugyanezek, az emberek prédikálnak álságosan női jogokról, amikor simán csak elég lenne büszkének lenni, legalább akire mindannyiunknak lehet. De nekik most is csak ennyire futotta…

A kedvükért még egyszer: BAJNOK, LEGENDA, MAGYAR, NŐ ÉS ANYA. Csupa nagybetűvel, ahogy Katinka írta be a nevét a szívünkbe és a történelembe" - zárta a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.