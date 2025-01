Szijjártó elmondta, mi a kormány gazdaságpolitikájának szíve közepe

Közölte, hogy a koronavírus-járvány idején, 2020-ban a szektor termelési értéke 3800 milliárd forint volt, míg ez tavaly már elérte a 6500 milliárd forintot. Továbbá kifejtette, hogy a magyar élelmiszeripari termékek külföldön is rendkívül keresettek, az ágazat mára 45 százalékos exportmutatóval dolgozik. A miniszter végül arra is kitért, hogy a világgazdaság az utóbbi évek során drámai megrázkódtatásokon ment és megy is keresztül, válság válság hátán érkezett, ami kijózanítólag hatott az emberiségre, hiszen a történtek világossá tették mindenki számára a sérülékenységet.