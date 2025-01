Szijjártó Péter elmondta, hogy marad-e a rezsicsökkentés a földgáz árának növekedése után

Jól emlékezem az évekkel ezelőtti vitákra, amelyek arról szóltak, hogy megépítsük-e az Ukrajnát kikerülő Oroszország - Törökország - Bulgária - Szerbia - Magyarország szállítási útvonalat létrehozó Török Áramlat gázvezetéket. És jól emlékszem azokra a fenyegetésekre is, melyek a szövetségeseink részéről érkeztek, ahogy jól emlékszem arra is, hogyan próbáltak “barátilag” lebeszélni minket erről a beruházásról. Ha akkor nem tudtunk volna ellenállni a “baráti” nyomásnak, akkor most szárazföld által körülzárt országként nagyon-nagyon nehéz helyzetben lennénk.