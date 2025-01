Magyarországnak érdeke a gázai tűzszüneti megállapodás teljes körű végrehajtása

A tárcavezető arról számolt be az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral közös sajtóértekezletén, hogy az eseményeknek a Közel-Keleten igen súlyos kihatásuk van a globális biztonságra is, s ezért Magyarország üdvözli a tűzszünetről és a túszok kiszabadításáról szóló megegyezést Izrael és a Hamász között, amely az egész világ és benne Európa biztonsági helyzetét is javítja.

Ennek kapcsán az izraeli kormány bölcsességét és elkötelezettségét méltatta, kiemelve, hogy a döntést rendkívül nehéz volt meghozni. Illetve aláhúzta, hogy hazánknak egyértelmű érdeke, hogy a fegyvernyugvási megállapodás működjön, és teljes körűen végrehajtásra kerüljön, már csupán azért is, mert az első szakasz teljesítése előfeltétele lesz a még mindig a Hamász fogságában lévő magyar túsz szabadon bocsátását is remélhetőleg elhozó második fázisról szóló tárgyalásoknak.

Ő egy ötven év alatti férfi, tehát semelyik eddig felmerülő szabadítható kategóriába nem tartozott, de mi őszintén reméljük, hogy ez a tűzszüneti és túszmegállapodás megteremti az alapot ahhoz, hogy ő is visszatérhessen sok-sok hónap és több száz nap fogság után a családjához

– mondta.

„Európa és Magyarország biztonsága, a béke iránti elkötelezettségünk, illetve keresztényi alapállásunk miatt is az érdekünk, hogy ez a tűzszünet teljes egészében működjön, és közelebb vigyen minket ahhoz, hogy egy tartósan fenntartható közel-keleti béke jöjjön létre, amelynek a nyomán az ott élő emberek, köztük Izrael polgárai is visszakapják a nyugodt, biztonságos, emberhez méltó élethez fűződő jogaikat” – tette hozzá.

Szijjártó Péter a sok nehézség mellett biztató fordulatnak nevezte az új amerikai kormányzat hivatalba lépését, és úgy vélekedett, hogy ha Donald Trump lett volna az elnök az utóbbi négy év során is, akkor a világ ma sokkal biztonságosabb hely lenne. Ennek kapcsán emlékeztetett az Ábrahám-megállapodások megkötésére, amiről addig senki nem hitte, hogy lehetséges.

Ezért őszintén reméljük, hogy Donald Trump elnöksége hozzá fog járulni ahhoz, hogy a Közel-Keleten ismételten béke, nyugalom és stabilitás legyen

– hangsúlyozta.