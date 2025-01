Magyar-brit stratégiai együttműködés indul a nukleáris ipar területén - videó

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a brit kollégájával, David Lammyvel folytatott megbeszélését követően, hogy ezen első hivatalos találkozójuk kifejezetten jó hangulatban telt, ami egy újabb bizonyítéka annak a kölcsönös tiszteletnek, amelyen a két ország együttműködése alapul annak ellenére is, hogy bizonyos geopolitikai kérdéseket másként ítélnek meg.

Aláhúzta, hogy

az álláspontok különbözősége semmilyen módon nem akadálya annak, hogy a magyar-brit kapcsolatoknak a felek kölcsönösen stratégiai jelentőséget tulajdonítsanak.

Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, ugyanis ezzel szavai szerint "egy jó adag józan ész is távozott Brüsszelből, és megbomlott az egyensúly is, ami a föderalisták és a szuverenisták között megvolt", s azóta "a szuperállamot akarók" jól láthatóan sokat is rontottak a közösség nemzetközi versenyképességén és világpolitikai-világgazdasági súlyán.

Ezért - mint mondta -

Magyarországnak fontos érdeke, hogy a lehető legszorosabb legyen a kapcsolat az EU és a szigetország között, hiszen az minden félnek a hasznára válik.

Szijjártó Péter ezt követően bejelentette, hogy stratégiai együttműködés elindításában állapodtak meg a nukleáris ipar területén, hiszen Magyarország és az Egyesült Királyság egyaránt nagyban támaszkodik az atomenergiára, és az elmúlt évek során ki is állt egymás mellett a két ország a nukleáris fejlesztéseik kölcsönös támogatásával.

"A nukleáris ipar nagy áttörés előtt áll, komoly kutatások zajlanak annak érdekében, hogy úgynevezett kis moduláris reaktorokat lehessen építeni. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy egy futballpályányi területen, egy-két-három évnyi beruházással kis nukleáris erőműveket lehetne építeni, amelyek egy-egy település vagy egy-egy nagyobb gyár energiaellátását önmagukban tudnák hatékonyan és környezetkímélő módon biztosítani" - tudatta.

"Amennyiben ez a technológia utat tör magának, akkor Magyarország egyértelműen érdekelt lenne ennek használatában, hiszen mi egy szárazföld által körülzárt, energiaforrásokban enyhén szólva nem bővelkedő ország vagyunk. Így számunkra a nukleáris energia jelenti az igazi megoldást" - tette hozzá, illetve rámutatott, hogy a brit Rolls-Royce a világ egyik vezető vállalata a szektorban.

Így ma abban állapodtunk meg, hogy stratégiai magyar-brit együttműködést indítunk annak érdekében, hogy ezek a kis moduláris atomreaktorok minél előbb használhatóak legyenek az energiaellátás biztosítása terén, s Magyarország készen áll az ezen nukleáris technológia fejlesztésében való részvételre, majd annak használatára

- folytatta.