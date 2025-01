Szijjártó Péter elmondta, mi lesz a következménye annak, ha Brüsszel nem tartja be ígéreteit

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a világpolitikában egy teljesen új korszak köszöntött be, az amerikai elnökválasztás nyomán a nemzetközi liberális mainstream elvesztette az ereje egy jelentős részét.

Azzal, hogy az Egyesült Államoknak egy családpárti, migrációellenes, békepárti elnöke lett, azzal ismét a családpárti, békepárti, migrációellenes politikai pártok váltak a mainstreammé a világpolitikában. Így lett a magyar kormány politikai stratégiája ismét a fősodor része a világban"

- vélekedett.

Majd üdvözölte, hogy mindennek a következtében a patrióta erők rendkívüli mértékben erősödnek itt, Európában is, ezek a pártok jól láthatóan egyre népszerűbbek kontinens szerte.

"Így most már kézzelfogható közelségűnek látszik az is, hogy egyszer a patrióták az európai politikában is visszafoglalják az őket megillető helyet, és vége legyen az európai politikában a képmutatásnak, vége legyen a kettős mérce időszakának" - fogalmazott.

"A patrióták erősödésével egyre nő annak az esélye is, hogy visszaköltözik a béke Európába" - szögezte le, ezt kulcskérdésnek nevezve.