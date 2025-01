Karácsony tudatosan megtéveszti a nyilvánosságot?

A Fővárosi Önkormányzat és Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Törvényszék szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos keddi döntéséről szóló nyilatkozatával megtéveszti a nyilvánosságot - tudatta a Miniszterelnökség.

Az ítélet szerint is egyértelműen fennáll a Fővárosi Önkormányzat szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettsége, ennek összegét a Magyar Állam a fővárostól korábban beszedte

- írták. A bíróság ennek visszafizetését nem látta indokoltnak, annak ellenére sem, hogy a perben a Fővárosi Önkormányzat ezt külön kérte. A Fővárosi Törvényszék ítéletében egy eljárási hibát kifogásolt, amelyet a Magyar Államkincstár már korábban pótolt - áll a közleményben. Mint írták, a szolidaritási hozzájárulás beszedésére 2023-ban és 2024-ben is megalapozottan került sor. Ahogy más önkormányzatok, úgy a Fővárosi Önkormányzat is köteles minden évben a szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettségének eleget tenni, amellyel Budapest is hozzájárul a kevésbé jómódú önkormányzatok működéséhez - közölte a Miniszterelnökség.

Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely szándékosan ferdít és félrevezeti a budapestieket

A budapesti Fidesz elnöke szerint Karácsonyék a csőd elől menekülnek. Hiába hangoztatja a főpolgármester, hogy az állam jogellenesen inkasszálta a Fővárosi Önkormányzat számláját, Szentkirályi Alexandra szerint nem rendelt el visszafizetést a bíróság. Szentkirályi Alexandra a Facebook oldalára kirakott videóban arról beszél, hogy a főpolgármester szándékosan vezeti félre a budapestieket.

"A mai bírósági ítélettel kapcsolatban Karácsony Gergely szándékosan ferdít és félrevezeti a budapestieket. Az igazság az, hogy a bíróság nem rendelt el visszafizetést és a szolidaritási hozzájárulás mértékét és alapját sem vitatta.

Karácsonyék tehát most nem csinálnak mást, mint menekülnek a csőd elől, mit szövetségeseikkel együtt idéztek elő."

Nem jár vissza a pénz a fővárosnak, továbbra is fizetnie kell a szolidaritási adót – olvasható a Magyar Államkincstár korábbi közleményében. Azt írták, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Államkincstár (MÁK) között a 2023. évi szolidaritási hozzájárulás tárgyában a bíróság kedden kihirdetett ítéletében kizárólag eljárásjogi hibát állapított meg. Vagyis a bíróság a kihirdetett ítéletével a kincstárt nem kötelezte a 2023. évi beszedett összegek visszafizetésére. A fővárosnak, mint mindenki másnak, minden adót a jövőben is be kell fizetnie – tartalmazza a MÁK közleménye.