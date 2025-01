Brüsszeli alku: európai uniós forrásokból hízik a Soros-birodalom

Út a CERV-ig: Soros emberei megszállták Brüsszelt

Hosszú út vezetett a Soros-szervezetek számára CERV-források kisajátításáig. Az amerikai hálózat tagjai, köztük Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa, a rendszerváltás utáni években vetették meg a lábukat Közép-Európában, az ezt követő években pedig súlyos amerikai dollárokat költöttek arra, hogy kiterjedt hálózatot építsenek ki a térségben. Bár a 2000-es évekre már európai források is beépültek a hálózati ökoszisztémába, az igazi fordulat a 2010-es évek közepén jött el. A Soros-lobbi ekkor magasabb fokozatra kapcsolt, és kísérletet tett arra, hogy az uniós intézményeket a saját céljainak szolgálatába állítsa. A Soros-birodalom képviselői ekkortájt szinte egymásnak adták a kilincset Brüsszelben, maga Soros György is többször találkozott magas rangú uniós vezetőkkel. Bár a tárgyalások részletei nem ismertek, az eredmények tudatában egyértelműen következtethetünk azok céljára. A hálózati befolyásszerzés szempontjából mérföldkő volt a Liberties nevű szervezet 2017-es megalakítása. Ennek elsődleges feladata az volt, hogy újraalkossa az Európai Bizottság által közvetlenül kiosztott támogatások elosztási mechanizmusát, a hálózati szereplők érdekei mentén. Ekkora egyébként az úgynevezett DC Leaks dokumentumok tanúsága szerint Soros György hálózatának már 226 „megbízható szövetségese” ült az Európai Parlament testületében, Soros emberei tehát az évek során sikeresen beszivárogtak az európai intézményrendszer legmagasabb szintjeire is.

Amerikai nyomásgyakorlás, uniós fedezettel: A CERV program

A tárgyalássorozatnak és a Soros-szervezetek brüsszeli nyomásgyakorlásának meglett az eredménye: 2021-ben elindult a CERV program, melynek pályázati keretrendszere teljes egészében a Soros-hálózat érdekeit tükrözte. A program papíron az európai civil társadalmat hivatott támogatni, valójában azonban a nyomásgyakorlást finanszírozza. A forrásokat igénylők, köztük a politikai nyomásgyakorló szervezeteket a támogatásokra közvetlenül pályázhatnak, az egyes kormányok és állami hatóságok beleszólása nélkül. Az erre a célra elkülönített anyagi források mértéke meghaladja a 1,5 milliárd eurót (több mint 600 milliárd forint), ezzel megnyílt a pénzcsap a Soros-hálózat szereplői számára. A program ráadásul lehetőséget ad arra, hogy a pénzek odaítéléséről részben külső szakértők döntsenek, ezek a szakértők pedig rendre a hálózat delegáltjai.

Így tulajdonképpen az európai uniós pénzek elosztásának egy része a Soros-birodalom kezébe került, akik saját hálózati szereplőiket finanszírozzák belőle.

Árnyékjelentések megrendelésre: A CERV program kedvezményezettjei