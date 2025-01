Tele van Budapest barnamezős területekkel, Karácsony azokon mégsem fejlesztene

Szerdán dönt a Fővárosi Közgyűlés arról, hogy éljen-e a főváros elővásárlási jogával, és megvásárolja Rákosrendezőt a nemzetközi befektetők elől. Karácsony Gergely számtalanszor elmondta már, hogy ő a Parkváros-koncepciót szeretné megvalósítani ezen a barnamezős területen, arról azonban keveset beszél, hogy mennyi fejlesztendő terület állna a főváros rendelkezésére bármilyen ingatlanfejlesztéshez.

„Ha tényleg nem az történik, hogy el akarnak lehetetleníteni egy, a város számára hasznos beruházást,

ha tényleg meg akarják mutatni, hogy tudnak ők is várost fejleszteni, itt van még 21 megfejlesztendő terület

– posztolt kedden egy fővárosi barnamezős katasztert Kőrösi Koppány városfejlesztő, aki azt ajánlotta Karácsony Gergelynek, hogy válogasson nyugodtan.

Mivel a fővárosban 2016-ban elkészítették a Barnamezős területek katasztere című dokumentumot, és a hozzátartozó adatbázist évente felülvizsgálják, pontos adatok állnak rendelkezésünkre. A teljes adatbázis a 2021. évi felülvizsgálatot követően 3.345 érintett telket, 417 telekcsoportot tartalmazott, amely összesen 2.817,8 hektár területet foglalt el a városszövetben, melynek 81,5%-a „klasszikus” barnamezős terület. Ez azt jelenti, hogy Karácsony Gergely majdnem 3 ezer hektárnyi fejlesztési területen kezdhetne ingatlanfejlesztésbe.

Sőt, azt még ő maga is elismerte korábban a podcastben, hogy a Budapest 2030 városfejlesztési koncepció is arról szól, hogy ha Budapestet fejleszteni akarják, akkor a barnamezős területekre kell fókuszálniuk.

Ez a város legfontosabb célkitűzése

– mondta a főpolgármester korábban. Karácsony ennek ellenére újabban úgy kezeli, mintha Rákosrendező egy utolsó aranytartalék lenne, ahol ha nem épül fel a Parkváros koncepció, akkor már sehol máshol nem is fog. A 21 fejlesztendő övezet között több nagy, összefüggő terület is található, akad olyan is, aminek nagyobb a területe Rákosrendezőnél.

"Van kisebb, és van nagyobb is. Válogassanak kedvükre, és mutassák meg bátran, mit tudnak!" – üzente Kőrösi Koppány Karácsony Gergelynek.