Tévképzetei miatt brutálisan meggyilkolta nagymamáját egy férfi Veszprémben

Halálra szurkálta nagyanyját egy férfi Veszprémben. Valószínűleg olyan erősek voltak a hallucinációi, hogy nem is tudta, hogy mit tesz. Korábban orvosi kezelés alatt állt, a gyilkosság idején is szüksége lett volna segítségre, ő azonban elzárkózott ettől. Ugyan most vádat emeltek ellene, börtönbe azonban a jelenlegi állás szerint nem kerül majd.

Vágólapra másolva!

Rövid szüneteket leszámítva a most 27 éves férfi a nagyanyjánál nőtt föl, aki szerette, gondozta őt. A férfi végig orvosi kezelés alatt állt pszichés betegségei miatt. 2023-ban Ausztriába ment dolgozni, azonban az év végén újra pszichés problémái lettek, amelyek tovább erősödtek, amikor élettársa elhagyta. Miután tavaly tavasszal haza jött külföldről, ismét a nagymamájához költözött Veszprémbe és ott vállalt munkát, de június elején többször jelezte a főnökének, hogy nem tud menni dolgozni. Ekkor már a férfi nagyanyja is észre vette, hogy unokájának pszichésen és fizikálisan is romlott az állapota, és éjszakánként rendszeresen elmegy otthonról. Az idős asszony ezért azt szerette volna, hogy unokája forduljon szakemberhez, hogy kontroll alatt legyen. A férfi azonban nem ment orvoshoz és tavaly június 8-ról 9-re virradó éjszaka a hallucinációi ismét felerősödtek és megint el akart menni otthonról, amit a nagymama nem akart megengedni. Erre a férfi halálra szurkálta. A gyilkosság után átöltözött és kocsival elindult Ausztria felé, de egy határhoz közeli településen az árokba hajtott. Ezután gyalogosan menekült tovább. A zavart férfit nem sokkal később elfogták a rendőrök. Az ügyészség a férfivel szemben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat és beszámítási képességének hiánya miatt a felmentésére és kényszergyógykezelésének elrendelésére tett indítványt.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!