A felesége kitart Till Tamás gyilkos mellett

Természetesen nagyon rossz lelkiállapotban van, hiszen nyáron tartották az esküvőjüket, és nyilván fogalma sem volt arról, hogy János milyen ügyben érintett. Egyiküknek sem jutott felhőtlen gyermekkor, mert mindketten intézetben nevelkedtek, talán ez is összekovácsolta őket. Ildi és János már az örökbefogadáson gondolkodtak, hogy egy gyermeket megmenthessenek az állami gondoskodástól. Emellett azt is tudjuk, hogy saját utódot is szerettek volna