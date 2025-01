Ezen a héten Manfred Weber igazítja el a Tisza Párt képviselőit

A Tisza Facebook-közleménye szerint a héten – más egyéb bokros teendőik közepette – azért dolgoznak, hogy megoldásokat keressenek „az előttünk álló kihívásokra”. Ez minden bizonnyal különösen izgalmas és újszerű kihívás lesz a Tisza politikusainak, néhány hónapja a párt delegációvezetője ugyanis még arról beszélt, hogy nem igazán van „saját, kidolgozott” véleményük, ezért inkább a néppárti álláspontot teszik magukévá. Úgy tűnik, mostanra azonban változhatott a helyzet, és a kis óvodásoknál olyannyira jól ment a beszoktatás, hogy már nemcsak zsírkrétával színezhetnek a sarokban, de olyan fontos feladatokkal is foglalatoskodhatnak, mint hogy megoldásokat keressenek „az előttünk álló kihívásokra”. (Bármit is jelentsen ez.)

Megjelentette heti menetrendjét a Tisza Párt EP-delegációja. Fotó: Facebook

A bejegyzésből továbbá az is kiderül, hogy Strasbourgban szóba fog kerülni a demokrácia védelme a közösségi médiában témaköre is, amelyhez a Tisza politikusa, Dávid Dóra mindenképpen izgalmas gondolatokkal tudna hozzájárulni. Jelesül, mert politikusi pályafutása előtt a Facebookot is birtokló Meta jogtanácsosaként dolgozott. Bizony, annál a Metánál, melynek vezérigazgatója, Mark Zuckerberg éppen a napokban közölte, hogy leállítja a tényellenőrzési rendszert. „Túl sok cenzúrához vezetett” – magyarázta döntését Zuckerberg. Szóval ebből kiindulva Dávid Dóra első kézből tudna beszámolni, milyen, a szabad véleménynyilvánítást súlyosan korlátozó technikákkal találkozott előző munkahelyén.

És legalább ilyen ígéretesnek tűnik a külföldi beavatkozás elleni tiszás békeharc is, főleg aznap, amikor kiderült, hogy az ideiglenes állomáshelyét elhagyó David Pressman búcsúajándékként még odagurított néhány százmillió forintnyi dollárt a hazai baloldali sajtónak. Hogy ez a Tisza szerint külföldi beavatkozásnak minősül-e? Ha nem is a reklám után, de az előttünk álló strasbourgi munkahéten bizonyára kiderül.

Végezetül tényleg csak remélni merjük, hogy Magyar Péter korábbi szokásával szakítva, ezen a héten tud némi időt szánni arra, hogy megjelenjen munkahelyén. Ott ugyanis felszólalás lesz „a 2024-es hőmérsékleti rekordok kapcsán klímavédelmi intézkedésekért”. És ki más tudna hitelesebben megszólalni a témában, mint az a Magyar Péter, aki elárulta: irigyli alelnöke tűzpiros BMW-jét. Minden bizonnyal csakis azért, mert a klímavédelmi intézkedések rögös útján való döcögéshez a tűzpiros BMW-k útfekvése passzol a leginkább.