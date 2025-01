Több robbanás okozhatta a ferencvárosi lakástüzet - videó

Mint ahogy azt korábban az Origo is megírta: pénteken a IX. kerületben, az Ipar és a Vaskapu utca sarkán lévő négyemeletes társasház első szintjén lakástűz alakult ki. A lakás teljes terjedelmében égett, a lángok kicsaptak az ablakon és átterjedtek az épület homlokzatára. A robbanás következtében egy szomszédos ingatlan válaszfala is megsérült, és a tűz részben oda is átterjedt - közölték.

Tűzoltók dolgoznak a IX. kerületi Vaskapu utcában, ahol feltehetőleg robbanás történt egy társasházban 2025. január 24-én

Hozzátették, a tűzoltók tizenöt járművel vonultak ki a helyszínre, munkájukat a folyami katasztrófavédelem önkéntesei is segítették; három vízsugárral fékezték meg a lángokat a lakásokban, és további három vízsugárral oltották el az épület homlokzatán keletkezett tüzet.

A munkálatok közben átvizsgálták az égő lakások feletti szinteket, egy negyedik emeleti lakásból lekísértek egy idős férfit. A tűzoltók kiérkezése előtt az égő lakásból egy, az épületben tartózkodó férfi mentett ki egy embert.

A közlemény szerint a tűz keletkezésének körülményeit, okát tűzvizsgálati eljárás keretén belül vizsgálja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.