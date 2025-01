Törcsi Péter Trump beiktatása után: Megkönnyebbültek az amerikaiak, hogy visszatér a seriff a városba

Elárasztották Washingtont Donald Trump rajongói, akik a beiktatási ünnepségre utaztak az amerikai fővárosba. Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója az Origonak azt nyilatkozta, hogy nagyon jó a hangulat a városban, és nagyon optimisták az emberek.

Ez valóban a felszabadulás napja!

Ellentüntetések is alig vannak, mindössze egy-két csoport verődött össze, akik nemtetszésüknek adtak hangot. Megkönnyebbültek az amerikaiak, hogy visszatér a seriff a városba” – fogalmazott Törcsi Péter.

Fotó: AFP / US Photo by Chip Somodevilla / POOL / AFP)

Donald Trump a beiktatási beszédében is azt hangsúlyozta ki, amit a kampányában is mondott, csak most már beiktatott elnökként fontos területeken fog rendeleteket aláírni”

– mondta az operatív igazgató, hozzátéve, hogy Trump hasonló lépéseket vezet be, mint az Orbán kormány Magyarországon. – „Amerikában újból két nem létezik, a férfi és a nő. Szükségállapotot vezet be a mexikói határszakaszon, terrorista szervezeteknek nyilvánítja a drogkartelleket és megkezdi az illegális migránsok deportálását.”

Törcsi Péter szerint újra a patrióták kora köszöntött be. Fotó: Magyar Nemzet

Törcsi Péter szerint Donald Trump a béke és az egyesítés elnöke, ami nekünk, magyaroknak jó üzenet.

A magyaroknak a béke üzenete volt a legfontosabb az elnök beiktatási beszédéből”

– mondta az operatív igazgató, aki szerint újra a patrióták kora köszöntött be.

Az operatív igazgató arra is számít, hogy az idén tavasszal Budapesten újra megrendezendő CPAC Hungary konferencián a béke és a hagyományos családmodell üzenete újra megerősödik, és a gyakorlati életben is teret nyer. „Orbán Viktor miniszterelnök 2023-ban mondta el állásfoglalását: »No migration, no gender, no war! Ennek az üzenetnek a gyakorlati beültetése kezdődik most el Európában is” – mondta Törsi Péter az Origonak.

Az Amerikai Egyesült Államok 47. elnöke több rendeletet is alá fog írni első munkanapján.