Kegyetlen tragédiát nézett végig Kis Bódi Guszti

Kis Bódi Guszti reggeltől a kolléganője otthonában próbált, amikor duettpartnere, Heni nővérének a háza kigyulladt, a füst pedig dőlt ki az ablakokon. Azonnal kirohantak, hogy segítsenek.

A házban élő férj, feleség, és a 13 éves gyerekük aludtak, amikor a lángok felcsaptak.

"Úrrá lett a pánik mindenkin, mivel azt hittük, hogy bennégnek a házban, ugyanis ők akkor már aludtak, a bejárati ajtó pedig lángokban állt, így ott kijönni nem tudtak. Azonnal rohantunk oda, jöttek a szomszédok is, és Heni családja. Közben viszont felrobbant két gázpalack is - mesélte a borzalmakról a népszerű zenész a Borsnak.

Mire a tűzoltók megérkeztek, a helyiek az ablakokon keresztül menekítették ki a bajba jutott családot. A tűzoltóknak is akadt dolguk, 3 és fél óra alatt tudták csak eloltani az óriási tüzet.

"A tűz ereje, a robbanások hangja, a sikítozás borzasztó volt.

Én személy szerint három napig nem tudtam aludni, folyamatosan kattogott az agyam a történteken, miközben hálát adtam az Istennek, hogy senkinek nem esett baja. Heni viszont még mindig nem tette túl magát a dolgon, ami teljesen érthető, hiszen alig pár hónap különbséggel égett le két testvérének is az otthona.

Annak azonban örülök, hogy a tragédia estéjén ott voltam vele, a támasza lehettem, mert így még közelebb kerültünk egymáshoz és én is a családjához" – jegyezte meg a férfi, aki anyagilag is támogatta Heni családját, ugyanis testvérével, Bódi Csabival egy jótékonysági koncertet szerveztek, illetve egy adománygyűjtést is, hiszen a fiatal lánynak mindene odaveszett a tűzvészben.