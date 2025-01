Jön Trump, Brüsszel pedig egyre idegesebben követeli Magyar Pétertől az eredményeket

A brüsszeli balliberális, háborúpárti elit lekötelezettjeként

Magyar Péter új, valóságtól teljesen elrugaszkodott követelőzést emelt be a napi kommunikációjába:

újévi beszéde óta újra és újra, egyre idegesebben ismételgeti, hogy előrehozott választásokra van szükség Magyarországon.

Szerinte – tegyük hozzá.

Pártjának „magas” támogatottságát ugyanis – amire előszeretettel hivatkozik – a baloldali közvélemény-kutatók mutatják csak. Emlékezetes:

a Medián vezetője, Hann Endre maga is egyértelműen elismerte, hogy az általuk kiadott támogatottsági adatok félrevezetőek lehetnek.

A Tisza nemhogy nem vezet a kormánypártok előtt, de annyira bizonytalan az eredményekben maga Magyar Péter is, hogy fél jelölteket állítani az időközi választásokra. Retteg a súlyos vereségtől.

Minden jel szerint

véget értek számára a brüsszeli mézeshetek is:

Donald Trump elsöprő győzelmével könnyen átrendeződhetnek az erőviszonyok az EP háborúpárti soraiban. Két hét múlva hivatalba lép az Egyesült Államok háborúellenes elnöke, Brüsszelben tehát most kapkodás és újratervezés zajlik, Magyar Pétertől pedig – az őt „befogadó” balliberális garnitúra –

türelmetlenül várja az eredményeket, azt, hogy Magyarországon megbontsa a kormánypárti, migráció- és háborúellenes többséget.

Ennek legegyszerűbb módja egy előrehozott választás kiírása lenne – naná, hogy ezen dolgozik a Tisza-elnök, és az elmúlt napokban erre tett fel mindent.

Magyar Péter és Manfred Weber (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)

Brüsszel és Magyar Péter tényleg nem várhat egy évet

Magyar Péter ezt írta egyik Facebook-bejegyzésében: „Legyen új választás Magyarországon! Hozzák előre a választás napját a lehető legkorábbi időpontra, hogy ne fecséreljen az ország több időt feleslegesen. Nincs még egy évünk. A magyar embereknek nincs hova hátrálnia!”

Nincs még egy évünk – állítja.

Magyar Péternek, a Tiszának, Manfred Webernek, Ursula von der Leyennek és az egyre erőtlenebb brüsszeli háborúpárti politikai vonulatnak valóban nincs már egy éve.

Magyar Péter pedig, ahogy eddig is – mindenben a brüsszeli elit kedvére tett, párttársaival együtt. Együtt szavaztak a migrációpártiakkal, több pénzt adnának az LMBTQ-propagandára, és a magyar gazdák érdekeit sem tartják szem előtt, de a magyar rezsicsökkentéssel is problémájuk van. Megszavaznak mindent, amit a balliberális elit elvár tőlük, cserébe pedig Magyar továbbra is mentelmi joga mögé bújva kerülheti el a felelősségre vonást.