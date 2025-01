Az borítékolható, hogy a világ szuperhatalmának vezetőjeként Trump minden bizonnyal átformálja majd a világ geopolitikai erőtereit, a gazdasági folyamatokat és ezzel többek között az Európai Uniónak is meg kell majd küzdenie. Ennek a folyamatnak lesznek nyertesei és vesztesei is. Európa és mi magyarok melyik oldalra kerülünk? Trump Európában már nem az uniós vezetőkkel, hanem Orbánnal tárgyal majd? Valóban 24 óra alatt véget ér a háború Ukrajnában? Mi lesz a sokszor emlegetett protekcionista gazdaságpolitika? A Patrióta és az Alapjogokért Központ közös videójában geopolitikai, stratégiai, társadalmi és gazdasági változásokról is szó esik.

