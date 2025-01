Kigyulladt egy budapesti lakóház, több embert ki kellett menteni

A XVI. kerületi Összefogás sétányon lévő,

második emeleti lakás egyik helyiségében a fenyőfa és berendezési tárgyak égtek

- közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A tűzoltók eloltották a lángokat, és kiszellőztették a lakást, valamint a lépcsőházat. A lakóházat ketten elhagyták, két másik embert pedig

arra kértek a tűzoltók, hogy zárt ajtók és ablakok mellett maradjanak az otthonukban.

Az Origo legutóbb arról is beszámolt, hogy december 31-én reggel nyolckor pedig Gelsén történt halálos tűz. Január 1-jén Törökbálinton, gyulladt ki egy száz négyzetméteres családi ház, egy idős nő halálos füstmérgezést szenvedett. Egy ember szintén meghalt, miután újév napján tűz keletkezett egy turócszentmártoni lakóházban. Emellett több tűzesetről is írtunk, amelyek szintén újév napján hajnalban történtek: melléképületek és családi ház is lángra gyulladtak január elsején Szakonyban, Magyargécen és Nyíregyházán.