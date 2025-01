Felgyújtott egy társasházat egy férfi Mátraterenyén

Az ügyészség 2019 júniusában emelt vádat egy férfi ellen, aki 2018. szeptember 21-én délután egy műanyag kannában lévő benzinnel felgyújtott egy mátraterenyei társasházat.

A többlakásos ház akkora lángokkal égett, hogy a tüzet csak a helyszínre érkező tűzoltók tudták eloltani, amely nélkül a lángok átterjedtek volna a ház tetejére ,így veszélyt jelentett volna a ház többi lakására és az ott lakókra is.

Az ügyben a bíróság tavaly januárban hozott ítéletet, amely során a férfit közveszély okozás és más bűncselekmények miatt 5 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, valamint szintén 5 évre eltiltotta a közügyektől is.

Azonban a döntéssel szemben a férfi ügyvédje felmentésért, az ügyészség pedig súlyosbításért fellebbezett. Így a férfivel szemeben kiszabott börtönbüntetés hosszát 7 évre emelték. A döntés jogerős.

A kép illusztráció!

Fotó: Pixabay

