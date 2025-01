Úgy tűnik, Rogán Antalon csattan az amerikai nagykövet elbocsátása

Pressman mindent bevetett, hogy a magyarországi baloldali politikusokkal, influenszerekkel és a dollármédiával együttműködve gyengítse és hátráltassa a magyar kormányt, és hatáskörén túllépve rendszeresen tett olyan kijelentéseket, amelyek nagyban sértették az országunk szuverenitását.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Január 20-án új elnöke és kormánya lesz az Egyesült Államoknak, a békepárti Donald Trumpot választották meg elnöknek, ez pedig megpecsételte Pressman sorsát. A többség ugyanis háború helyett békét akar, az amerikaiak is belefáradtak és elegük lett Ukrajna feltétel nélküli, esztelen támogatásából. Trump egyértelműen békepárti álláspontot fog képviselni, vagyis véget fog vetni az orosz-ukrán háborúnak. Továbbá számos alkalommal erős ellenvéleményt fogalmazott meg a migráció és az LMBTQ-propaganda témakörében is, beiktatásával ezekben is új politikai hozzáállás kezdődhet meg.

Pressman kedd délután sajtótájékoztatót hívott össze, hogy még egy utolsó támadást intézzen a magyar kormány ellen. Kiderült, hogy a jelenleg még Joe Biden által irányított Egyesült Államok

szankciós listára helyezte Rogán Antalt, a magyar miniszterelnök kabinetfőnökét, mely a távozó nagykövet utolsó bosszújaként is értékelhető.

Ez persze csak napokig marad így, Donald Trump beiktatásával változni fog a helyzet.

Deák Dániel: Ez a szankcionálási akció David Pressman és a Biden-féle leköszönő adminisztráció utolsó kicsinyes bosszúja Magyarország ellen

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala frissítette a Különlegesen Kijelölt Állampolgárok és Blokkolt Személyek Listáját, amelyre ma Rogán Antalt is rátették - közölte a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán.

Az elemző ugyanakkor hozzátette, hogy a bosszújuknak semmilyen jelentőse nincsen, hiszen

két hét múlva ilyenkor ők már sehol sem lesznek, Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, aki nem bünteti, hanem jutalmazza a békepárti és patrióta vezetésű országokat.

Magyarország esetében is számos kétoldalú megállapodás várható, az ilyen szankciókat pedig eltörlik - tette hozzá Deák Dániel.