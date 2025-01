Új korszak a fűtésben: lépjünk túl a konvektorokon!

Miért idejétmúlt a konvektor?



A konvektorok működési elve egyszerű, ám egyben energiaigényes is: ezek a berendezések közvetlenül égetik el a gázt, hogy meleget termeljenek, de a folyamat során jelentős hő vész el a kéményen keresztül. Ez a hatékonysághiány az oka annak, hogy a konvektorokkal működtetett otthonok energiafelhasználása magasabb, mint más fűtési megoldások esetében.



„A konvektorok egy idejétmúlt technológiát képviselnek, és akár 60%-kal több energiát fogyasztanak, mint a korszerű alternatívák. Az energiaárak emelkedésével egyre több háztartás ismeri fel, hogy a korszerűsítés nem csupán költséghatékony, hanem a környezeti terhelést is csökkenti” – mondta el a Gree légkondicionálók műszaki szakértője, Lipták András.



Korszerű alternatívák a fűtésben



A konvektorok lecserélésére több korszerű alternatíva áll rendelkezésre, amelyek energiatakarékosabbak és fenntarthatóbbak az eddigi rendszereknél. Kiemelkedően népszerűek a hőszivattyúk, például a levegő-levegő vagy levegő-víz típusok, valamint a kondenzációs kazánok, amelyek hatékonyabban hasznosítják az energiát. Ezek a megoldások jelentős költségmegtakarítást kínálnak, miközben az ökológiai lábnyomot is csökkentik.



Hőszivattyúk – a jövő technológiája már jelen van



A hőszivattyúk, például a levegő-levegő és a levegő-víz rendszerek, kiemelkedően energiahatékonyak. Ezek a berendezések a környezetből vonják ki a hőt, majd azt fűtésre használják. A levegő-levegő hőszivattyúk – más néven inverteres klímák – nemcsak hűtésre, hanem hatékony fűtésre is alkalmasak, ráadásul azonnal meleget biztosítanak, amely különösen kényelmes a hidegebb őszi reggeleken vagy estéken, pláne a tél beálltával.



„A levegő-víz hőszivattyúk működésükkel akár 20-60 százalékos energiamegtakarítást érhetnek el a konvektorokkal szemben” – magyarázta a Gree klímák szakembere. „Ezek a rendszerek különösen jól kombinálhatók padlófűtéssel, amely egyenletes, kellemes meleget biztosít az otthonokban.”



Kondenzációs gázkazán – hatékonyabb gázfűtés



A kondenzációs kazán szintén jó alternatívát jelent azok számára, akik egyelőre a gázfűtésnél szeretnének maradni, de korszerűsítenék rendszerüket. Ezek a készülékek nemcsak a gázt égetik el, hanem a füstgáz hőjét is újrahasznosítják, így akár 20-30 százalékos energiamegtakarítást is elérhetnek.



Mekkora beruházást igényel a korszerűsítés?



„A modern rendszerek beépítése jelentősebb kezdeti költséggel járhat, ám hosszú távon biztosan kifizetődő és megtérül” – tette hozzá Lipták András.



Hőszivattyús rendszerek: Teljes kiépítésük általában 2-3 millió forintba kerül, fűtésre és melegvíz előállításra is alkalmasak, továbbá ez a technológia biztosítja a legnagyobb megtakarítást és a legkisebb szén-dioxid kibocsátást.



Inverteres klímák: Ezek a rendszerek kedvezőbb árú megoldást kínálnak hűtésre és fűtésre, valamint akár 300-400 ezer forint összegből már telepíthetők készülékenként.



A korszerűsítés során érdemes figyelembe venni a rendelkezésre álló állami támogatásokat, amelyek jelentősen csökkenthetik a kiadásokat, és gyorsíthatják a megtérülést. A hőszivattyús berendezések és az inverteres klímák gazdaságosan üzemeltethetők H-tarifával, amely kedvezményes árú villamos energiát biztosít a fűtési szezonban. Ez csökkenti az üzemeltetési költségeket, és még energiahatékonyabbá teszi a rendszert.



További előnyök: energiahatékonyság és környezetvédelem



A modern fűtési rendszerek költséghatékonyabbak és hozzájárulnak a környezet védelméhez is.



„A fosszilis tüzelőanyagokkal működő konvektorokhoz képest a hőszivattyúk és az inverteres klímák működése lényegesen alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással jár” – emelte ki a Gree műszaki profija. A környezeti szennyezés csökkentése különösen fontos a klímaváltozás elleni küzdelemben, és ezzel minden háztartás hozzájárulhat egy élhetőbb jövőhöz.



Az otthon értékének növelése



Az energiahatékonysági fejlesztések nemcsak az aktuális rezsiköltségeket csökkentik, hanem az ingatlan értékét is növelik. Egy modern fűtési rendszerrel felszerelt otthon vonzóbb lehet a vásárlók számára, mely a jövőbeli értékesítéskor komoly előnyt jelenthet. A fűtési rendszer korszerűsítése nem csupán egy egyszerű technológiai váltás, hanem egy átgondolt, fenntartható döntés, amely pozitív hatással van a pénztárcánkra, a környezetre és nem utolsó sorban az életminőségre.



Érdemes tehát mérlegelni a különböző alternatívákat és szakértő segítségét kérni a megfelelő megoldás kiválasztásához, illetve telepítéséhez. Az energiahatékony technológiákra való átállás nem luxus, hanem a jövő útja, mely már velünk van most is.