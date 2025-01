Új lendületet kap a mezőgazdaság: fiatalokat támogat az állam

Akár 89,6 millió forintos támogatást is elnyerhetnek a negyven év alatti gazdálkodók, a Fiatal Gazda pályázaton. Erre a pályázatra már most érdemes felkészülni, hiszen az eddigi agrártámogatási pályázatok többségét már a második szakasz után lezárták a forrásösszeg kimerülése miatt. A lehetőség az agrárium generációváltását is segítheti, a fogyasztók részére pedig azért lehet érdekes, mert új, modernebb technológiák bevezetésével, elterjesztésével, a mezőgazdasági termékek kínálata is megújulhat.

79 milliárd forintos keretösszeggel jelenik meg a Fiatal gazda pályázat, melyre a tervezet szerint 2025. április 8-tól lehet pályázni. A 40 év alatti gazdálkodók akár 89,6 millió forintos támogatást is kaphatnak. A fejlődni vágyó kisebb gazdaságok vezetőinek ez esély egy százszázalékos, tehát önerő nélküli vagy minimális önerőt igénylő támogatásra. Államilag elismert mezőgazdasági jellegű végzettséggel rendelkező, 18 – 40 év közötti magánszemélyek, vállalkozók pályázhatnak a fejlesztési forrásra, akik legfeljebb öt éve alapított mezőgazdasági üzem tulajdonosai és akik legfeljebb öt éve kezdték el a gazdálkodást. A gazdaság mérete is feltétel: elvárt a minimum 10.000 euró – maximum 50.000 euró értékű üzemméret.

Mire lehet támogatást igényelni?



A felhívásban két célterületen együttesen lehet támogatást igényelni. Az 1. célterület a fiatal vállalkozók üzleti elképzeléseinek megvalósulását segíti. Ehhez kapcsolódóan egy egyösszegű (14,6 millió Ft) átalány támogatást lehet nyerni, mely a gazdaság fejlesztése érdekében szabadon felhasználható. A 2. célterületen belül négy célterület szerepel a pályázati kiírás tervezetében. Az első az állattartáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása. Ide tartozik többek között az állattartó telepi épületek építése és bővítése, állattartáshoz, takarmányozáshoz szükséges gépek, állategészségügyi és higiéniai eszközök, valamint a betakarítást segítő eszközök, munkagépek beszerzése és sok egyéb az állattartást segítő beruházás. A második a kertészeti fejlesztések megvalósítása. Ebben az ágazatban például épületek építése, kertészeti gépek és eszközök - többek között traktor, traktorhoz kapcsolható munkagépek, talajművelő gépek beszerzése- továbbá fagyvédelemhez szükséges eszközök telepítése szerepel a támogatási lehetőségek között. Harmadik területként terménytisztítók, szárítók és tárolók építésére, korszerűsítésére és a szükséges gépek beszerzésére lehet forrást igényelni. Negyedikként pedig termények: gyümölcs-, gyógynövény-, aroma- és fűszernövény, valamint borszőlő ültetvények telepítéséhez nyújt segítséget a pályázat.



Új, kivételes lehetőség: az általánytámogatás



A Fiatal gazda pályázat nagy előnye, hogy az elnyert támogatásból minden nyertes 14,6 millió forint összeget - úgynevezett általánytámogatást - szabadon fordíthat a saját maga által fontosnak tartott fejlesztésre. Ebből olyan beruházások is megvalósíthatóak, melyeket egyébként a pályázat nem támogat, ilyen lehet például az állatvásárlás és a napelemtelepítés.

„Mi magunk is úgy látjuk és a gazdálkodók is úgy vélik, hogy a korábbi konstrukciókhoz képest előnyösebbek a feltételek a termelők számára” – emelte ki Miklovicz Péter, a Gordius Solutions Tender Kft. ügyvezetője.



Több hónapos tervezés is megelőzheti a pályázat benyújtását



Évek óta vártak a termelők a Fiatal gazda pályázatra, nagyon sokan ebben látják saját gazdaságuk gyors és költséghatékony fellendítését. Több ezer ügyfelünk közül többeknek már elkezdtük előkészíteni a pályázati anyagát. A korábbi pályázati konstrukciók tapasztalatai alapján az várható, hogy a keretösszegre hatalmas lesz az igény és a forrás hamar kimerül” - vetítette előre a pályázati szakértő. A pályázatírástól, a lebonyolításban nyújtott segítségen keresztül a monitoringig komplex pályázati támogatást nyújtó cég vezetője felhívja a figyelmet arra, hogy több olyan feltétel is van, ami miatt már most érdemes elkezdeni a felkészülést a pályázat benyújtására. „A feltételként megszabott üzemméretek valós meghatározása hosszabb időt vehet igénybe, aki pedig építkezési beruházást tervez, annak számolnia kell azzal, hogy az építészeti és műszaki tervdokumentáció elkészítése nem egy-két hetes munka, hanem több hónapot igénybe vevő folyamat” – részletezte Miklovicz Péter.



Hogyan válasszunk pályázatíró céget? A szakember figyelmeztetett ara, hogy napjainkban nagyon sok cég segíti a gazdálkodókat a pályázatírásban-és lebonyolításban, de érdemes több tényezőt is megvizsgálni, hogy valóban hasznos legyen az együttműködés. A pályázati szolgáltatást nyújtó cégek honlapján érdemes tanulmányozni a referenciákat. Ha nem találunk feltüntetve eddig elért eredményeket, az kérdéseket vethet fel. A sikergarancia léte és az előminősítés fontos tényező. Nagy előny, ha a cégnél dedikált szakember segíti a pályázót, aki alaposan ismeri a pályázati anyag minden apró részletét és személyre szabott tanácsokkal segít, valamint akár még a fejlesztések kivitelezéséhez is tud megbízható cégeket ajánlani.



